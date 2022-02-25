Події

14:25 25.02.2022

У морпорту "Південний" горить балкер NAMURA QUEEN - потрапляння ракети в кормову частину

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У морпорту "Південний" (Одеська область) горить судно NAMURA QUEEN (здійснює морехідну діяльність під прапором Панами) після влучення ракети.

"За інформацією диспетчерів порту "Південний", на якірній стоянці №358 зафіксовано потрапляння ракети в кормову частину судна NAMURA QUEEN", - повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

За даними відомства, біля судна пошкоджено гвинторульову групу, розпочалася пожежа.

На місце події викликано пожежний буксир.

Теги: #балкер #пожежа #одеська_область
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