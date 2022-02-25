Кулеба обговорив з главою МЗС Туреччини практичні кроки щодо зміцнення обороноздатності України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу практичні кроки щодо зміцнення обороноздатності України.

"Ще одна цілеспрямована розмова з моїм турецьким другом і колегою Мевлютом Чавушоглу про практичні кроки щодо зміцнення обороноздатності України. Я високо ціную Солідарність Туреччини з Україною в цей критичний час", - написав Кулеба в Twitter в п'ятницю.