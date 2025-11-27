Інтерфакс-Україна
Події
17:24 27.11.2025

Неефективний захист інтелектуальних прав загрожує втратою українських оборонних інновацій - дослідження

3 хв читати
Неефективний захист інтелектуальних прав загрожує втратою українських оборонних інновацій - дослідження

Відсутність належної системи управління інтелектуальною власністю (ІВ) у секторі оборони створює критичні ризики для обороноздатності України, включно з блокуванням серійного виробництва озброєнь та втратою технологій, про це йдеться в аналітичному дослідженні Ради економічної безпеки України "Аналіз моделей управління інтелектуальною власністю та НДДКР в ЄС та НАТО".

Згідно зі звітом, Україна успадкувала радянський підхід до оборонних інновацій, де розробки автоматично ставали державною таємницею, а поняття стимулювання ІВ залишалося нерозвиненим. Це призвело до того, що інновації або засекречували, або не винагороджували, через що винахідники не були зацікавлені в їх документуванні.

Експерти зазначають, що донедавна Міністерство оборони України практично не мало офіційного управління ІВ. Як наслідок, у період з 2013 по 2023 рік Міноборони не зареєструвало жодного патенту, тоді як окремі дослідники та посадовці, залучені до проєктів, зареєстрували сотні патентів у приватну власність, що позбавляло державу можливості їх масштабувати винайдені технології або контролювати поширення.

В аналізі наголошується на проблемі розриву між закупівлями та НДДКР, коли Міноборони не може укласти контракт на масове виробництво прототипу, винайденого на полі бою, через відсутність прав на цей винахід. Відсутність механізму ліцензування означала, що навіть перевірені інновації не могли легально вироблятися в масштабах, необхідних Збройним силам України..

Крім того, правова невизначеність щодо "службових винаходів" дозволяла військовослужбовцям заявляти права на ІВ для себе, навіть якщо інновації були створені на полі бою, що підривало інтереси держави.

"Хоча наші технології доведені боєм, вони не отримають мільярдних інвестицій та масштабування, поки не буде ефективної системи захисту інтелектуальної власності. Уже третина виробників ОПК релокувала підприємства за кордон. Йдеться не лише про економічні втрати, а про пряму загрозу країні у технологічній війні на виснаження", - вважає керівниця напряму розвитку оборонних індустрій Ради економічної безпеки України Олександра Азархіна.

Крім того, через відсутність єдиного підходу до інтелектуальної власності частина розробників вже реєструє патенти у США чи країнах ЄС. У підсумку створені в Україні технології переходять у власність інших держав, а податкові надходження йдуть за кордон.

"Українські норми щодо інтелектуальної власності не відповідають сучасним потребам ринку, тому компанії все більше орієнтуються на передбачувані міжнародні механізми захисту. Ми маємо подвійне завдання - допомагати виробникам захищати свої розробки в Україні, а також підготувати їх до дотримання міжнародних стандартів", - пояснила керівниця напряму взаємодії з владою у Технологічних силах України Анна Зарудна.

Для вирішення цих проблем Рада економічної безпеки пропонує Україні впровадити гібридну модель, яка поєднує підходи ЄС та НАТО. Від ЄС пропонується запозичити чіткість у питаннях власності, ліцензування та договірну дисципліну, що стимулює інновації. Від НАТО — підхід до захисту чутливих технологій, забезпечення взаємосумісності та гарантування необмежених прав держави на використання розробок в оборонних цілях.

Серед першочергових кроків експерти називають прийняття законодавства про "службові винаходи", яке закріпить за державою право власності на військові розробки з гарантією винагороди для винахідників. Також рекомендовано створити реєстр інтелектуальної власності Міноборони та запустити портал для подання заявок у Ікв.- 2026 р.

Теги: #інтелектуальна_власність #обороноздатність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:55 23.11.2025
Зеленський закликав прискорити постачання ППО після масованих атак Росії на Україну протягом минулого тижня

Зеленський закликав прискорити постачання ППО після масованих атак Росії на Україну протягом минулого тижня

10:21 21.10.2025
Кабмін виділив 6 млрд грн на будівництво захисних споруд і відновлення об’єктів енергоінфраструктури та залізниці

Кабмін виділив 6 млрд грн на будівництво захисних споруд і відновлення об’єктів енергоінфраструктури та залізниці

17:48 26.05.2025
Швеція надає 4,8 млрд крон на зміцнення обороноздатності України

Швеція надає 4,8 млрд крон на зміцнення обороноздатності України

22:56 04.03.2025
Мерц повідомив, що ХДС, ХСС і СДПН звільнять оборонні витрати від обмежень і створять фонд у 500 млрд євро

Мерц повідомив, що ХДС, ХСС і СДПН звільнять оборонні витрати від обмежень і створять фонд у 500 млрд євро

19:06 02.03.2025
"Нам терміново потрібно переозброїти Європу" - Урсула фон дер Ляєн

"Нам терміново потрібно переозброїти Європу" - Урсула фон дер Ляєн

20:34 23.02.2025
Міністр закордонних справ Польщі заявив, що Україна самотужки здатна захищатися до кінця року

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що Україна самотужки здатна захищатися до кінця року

14:57 09.04.2024
Шмигаль доручив розробити оновлену постанову про бронювання

Шмигаль доручив розробити оновлену постанову про бронювання

20:46 28.01.2024
Зеленський про міжнародну комунікацію: За підсумками нового тижня зможемо сказати, що Україна стала сильнішою

Зеленський про міжнародну комунікацію: За підсумками нового тижня зможемо сказати, що Україна стала сильнішою

17:31 13.09.2023
Екологія та обороноздатність: "Моршинська" запускає виробництво деталей для навчальних дронів ЗСУ з переробленого пластику

Екологія та обороноздатність: "Моршинська" запускає виробництво деталей для навчальних дронів ЗСУ з переробленого пластику

15:46 29.06.2023
Депутати мають намір удосконалити захист прав інтелектуальної власності на період війни для припинення блокування виходу на ринок нових ліків

Депутати мають намір удосконалити захист прав інтелектуальної власності на період війни для припинення блокування виходу на ринок нових ліків

ВАЖЛИВЕ

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

Спільна робота з делегацією США для розвитку досягнутого в Женеві результату продовжиться наприкінці цього тижня – Єрмак

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

ОСТАННЄ

Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України та посилення тиску на РФ

Україна 27 листопада в односторонньому порядку передала Росії 14 цивільних осіб – проєкт "Хочу жить"

УЧХ взяв участь у зустрічі Консультативної групи донорів у Стокгольмі

Посол ЄС про "Коаліцію укриттів": Ми не починаємо з нуля, захисні споруди будуються в рамках "Ukraine Facility"

Міністри оборони ЄС обговорять подальшу підтримку Україні

До Коаліції укриттів оголошено внесків на понад 22 млн євро - Свириденко

Дебютний Санкційний саміт почав роботу в Києві у четвер

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

Спільна робота з делегацією США для розвитку досягнутого в Женеві результату продовжиться наприкінці цього тижня – Єрмак

Укриття в Україні наразі можуть вмістити тільки половину населення, "Коаліція укриттів" дасть змогу покращити ситуацію – глава МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА