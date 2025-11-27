Неефективний захист інтелектуальних прав загрожує втратою українських оборонних інновацій - дослідження

Відсутність належної системи управління інтелектуальною власністю (ІВ) у секторі оборони створює критичні ризики для обороноздатності України, включно з блокуванням серійного виробництва озброєнь та втратою технологій, про це йдеться в аналітичному дослідженні Ради економічної безпеки України "Аналіз моделей управління інтелектуальною власністю та НДДКР в ЄС та НАТО".

Згідно зі звітом, Україна успадкувала радянський підхід до оборонних інновацій, де розробки автоматично ставали державною таємницею, а поняття стимулювання ІВ залишалося нерозвиненим. Це призвело до того, що інновації або засекречували, або не винагороджували, через що винахідники не були зацікавлені в їх документуванні.

Експерти зазначають, що донедавна Міністерство оборони України практично не мало офіційного управління ІВ. Як наслідок, у період з 2013 по 2023 рік Міноборони не зареєструвало жодного патенту, тоді як окремі дослідники та посадовці, залучені до проєктів, зареєстрували сотні патентів у приватну власність, що позбавляло державу можливості їх масштабувати винайдені технології або контролювати поширення.

В аналізі наголошується на проблемі розриву між закупівлями та НДДКР, коли Міноборони не може укласти контракт на масове виробництво прототипу, винайденого на полі бою, через відсутність прав на цей винахід. Відсутність механізму ліцензування означала, що навіть перевірені інновації не могли легально вироблятися в масштабах, необхідних Збройним силам України..

Крім того, правова невизначеність щодо "службових винаходів" дозволяла військовослужбовцям заявляти права на ІВ для себе, навіть якщо інновації були створені на полі бою, що підривало інтереси держави.

"Хоча наші технології доведені боєм, вони не отримають мільярдних інвестицій та масштабування, поки не буде ефективної системи захисту інтелектуальної власності. Уже третина виробників ОПК релокувала підприємства за кордон. Йдеться не лише про економічні втрати, а про пряму загрозу країні у технологічній війні на виснаження", - вважає керівниця напряму розвитку оборонних індустрій Ради економічної безпеки України Олександра Азархіна.

Крім того, через відсутність єдиного підходу до інтелектуальної власності частина розробників вже реєструє патенти у США чи країнах ЄС. У підсумку створені в Україні технології переходять у власність інших держав, а податкові надходження йдуть за кордон.

"Українські норми щодо інтелектуальної власності не відповідають сучасним потребам ринку, тому компанії все більше орієнтуються на передбачувані міжнародні механізми захисту. Ми маємо подвійне завдання - допомагати виробникам захищати свої розробки в Україні, а також підготувати їх до дотримання міжнародних стандартів", - пояснила керівниця напряму взаємодії з владою у Технологічних силах України Анна Зарудна.

Для вирішення цих проблем Рада економічної безпеки пропонує Україні впровадити гібридну модель, яка поєднує підходи ЄС та НАТО. Від ЄС пропонується запозичити чіткість у питаннях власності, ліцензування та договірну дисципліну, що стимулює інновації. Від НАТО — підхід до захисту чутливих технологій, забезпечення взаємосумісності та гарантування необмежених прав держави на використання розробок в оборонних цілях.

Серед першочергових кроків експерти називають прийняття законодавства про "службові винаходи", яке закріпить за державою право власності на військові розробки з гарантією винагороди для винахідників. Також рекомендовано створити реєстр інтелектуальної власності Міноборони та запустити портал для подання заявок у Ікв.- 2026 р.