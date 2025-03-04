Події

22:56 04.03.2025

Мерц повідомив, що ХДС, ХСС і СДПН звільнять оборонні витрати від обмежень і створять фонд у 500 млрд євро

1 хв читати

Ймовірний наступний канцлер ФРН Фрідріх Мерц повідомив, що ХДС, ХСС і СДПН ініціюватимуть зняття конституційних обмежень з витрат на оборону понад 1% ВВП. Про це політик повідомив на платформі X у вівторок.

"Німеччина та Європа повинні швидко зміцнити свою обороноздатність. ХДС, ХСС і СДПН внесуть пропозицію про внесення змін до Основного закону, щоб звільнити витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, від дії боргового гальма. З огляду на загрози нашій свободі та миру, те ж саме має стосуватися і нашої оборони: Будь-якою ціною", - написав Мерц.

У іншому дописі на X Мерц повідомив про намір потенційних учасників урядової коаліції створити спеціальний фонд, який фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів у розмірі 500 мільярдів євро протягом десяти років.

Джерело: https://x.com/_FriedrichMerz/status/1897006023015326120

https://x.com/_FriedrichMerz/status/1897004148752797819

Теги: #німеччина #мерц #фонд #обороноздатність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:59 03.03.2025
Мерц назвав скандал у Білому домі "навмисною ескалацією" – ЗМІ

Мерц назвав скандал у Білому домі "навмисною ескалацією" – ЗМІ

15:01 03.03.2025
В Мангеймі автомобіль врізався в натовп людей, центр міста евакуювали - ЗМІ

В Мангеймі автомобіль врізався в натовп людей, центр міста евакуювали - ЗМІ

23:01 02.03.2025
Ймовірний наступний канцлер Німеччини Мерц підтримав зусилля Стармера та Макрона щодо України

Ймовірний наступний канцлер Німеччини Мерц підтримав зусилля Стармера та Макрона щодо України

19:06 02.03.2025
"Нам терміново потрібно переозброїти Європу" - Урсула фон дер Ляєн

"Нам терміново потрібно переозброїти Європу" - Урсула фон дер Ляєн

04:30 02.03.2025
Штайнмаєр піддав критиці Трампа за позицію стосовно України - ЗМІ

Штайнмаєр піддав критиці Трампа за позицію стосовно України - ЗМІ

21:18 28.02.2025
Вільна Європа не зрадить Україну – заступник лідера партії ХДС-ХСС

Вільна Європа не зрадить Україну – заступник лідера партії ХДС-ХСС

14:37 28.02.2025
Молдова отримає від Німеччини EUR33 млн на субсидування енерготарифів для населення

Молдова отримає від Німеччини EUR33 млн на субсидування енерготарифів для населення

13:41 27.02.2025
Український фонд стартапів оголосив про запуск в Україні глобальної освітньої ініціативи "100 мільйонів учнів"

Український фонд стартапів оголосив про запуск в Україні глобальної освітньої ініціативи "100 мільйонів учнів"

18:09 26.02.2025
Мерц вирушає до Парижу для обговорення політичної ситуації в ФРН та трансатлантичних відносин – ЗМІ

Мерц вирушає до Парижу для обговорення політичної ситуації в ФРН та трансатлантичних відносин – ЗМІ

12:32 25.02.2025
Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

ВАЖЛИВЕ

Трамп планує оголосити про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною під час виступу у Конгресі

Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту Європи: Для нас це передусім додаткова ППО

Зеленський доручив міністру оборони і керівникам розвідки отримати офіційну інформацію щодо допомоги від США

Зеленський і Стармер обмінялися баченням наступних кроків

Українці повинні сісти за стіл переговорів і почати переговори з президентом Трампом

ОСТАННЄ

Одна людина загинула в Одесі внаслідок атаки російських БпЛА – ОВА

Росіяни провели масовану атаку БпЛА в Одеській області - ОВА

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 225 одиниць живої сили - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 97 ворожих атак - Генштаб

Дуда шкодує, що американська допомога Україні призупинена

Трамп планує оголосити про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною під час виступу у Конгресі

Підрозділи Сил оборони успішно уразили полігон окупантів на херсонському напрямку, ліквідовано близько 30 військових

Уряд Канади офіційно оголосив про введення 25% тарифів на американські товари, Трамп загрожує збільшити відповідний тариф вдвоє

Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту Європи: Для нас це передусім додаткова ППО

Україна закликає міжнародних партнерів до конкретних дій, які мають стати чіткою відповіддю на ядерний шантаж Росії – МЗС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА