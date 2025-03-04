Мерц повідомив, що ХДС, ХСС і СДПН звільнять оборонні витрати від обмежень і створять фонд у 500 млрд євро

Ймовірний наступний канцлер ФРН Фрідріх Мерц повідомив, що ХДС, ХСС і СДПН ініціюватимуть зняття конституційних обмежень з витрат на оборону понад 1% ВВП. Про це політик повідомив на платформі X у вівторок.

"Німеччина та Європа повинні швидко зміцнити свою обороноздатність. ХДС, ХСС і СДПН внесуть пропозицію про внесення змін до Основного закону, щоб звільнити витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, від дії боргового гальма. З огляду на загрози нашій свободі та миру, те ж саме має стосуватися і нашої оборони: Будь-якою ціною", - написав Мерц.

У іншому дописі на X Мерц повідомив про намір потенційних учасників урядової коаліції створити спеціальний фонд, який фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів у розмірі 500 мільярдів євро протягом десяти років.

Джерело: https://x.com/_FriedrichMerz/status/1897006023015326120

https://x.com/_FriedrichMerz/status/1897004148752797819