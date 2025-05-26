Швеція надає 4,8 млрд крон на зміцнення обороноздатності України

Швеція виділяє 4,8 мільярда шведських крон на посилення обороноздатності України, ця підтримка є частиною 19-го пакету допомоги, представленого цього року.

Як повідомили у Міноборони Швеції, 22 травня уряд ухвалив рішення доручити Збройним силам Швеції зробити фінансові внески до багатосторонніх фондів та ініціатив, спрямованих на посилення обороноздатності України. Загальна сума пожертв становить близько 4,8 мільярда шведських крон. Міжнародна спільнота створила низку багатосторонніх фондів та ініціатив, спрямованих на закупівлю матеріалів та обладнання для зміцнення обороноздатності України. Швеція робить внески до кількох з них.

"Ці виплати зроблять Збройні сили та оборонну промисловість України сильнішими у захисті від Росії", - сказав міністр оборони Пол Йонсон.

Зокрема, йдеться про внески до кількох коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України:

Коаліція з розмінування: 100 мільйонів крон. Допомога Швеції допоможе профінансувати закупівлю обладнання для розмінування.

Коаліція дронів: 300 мільйонів шведських крон. Швеції допоможе профінансувати закупівлю різних типів безпілотних літальних апаратів.

Коаліція з безпеки на морі: 50 мільйонів шведських крон. Шведський внесок допоможе фінансувати навчання особового складу ВМС України в рамках операції Intercharge.

Коаліція систем безпеки та управління ІТ: 30 мільйонів шведських крон. Шведський внесок допоможе профінансувати закупівлю обладнання для створення української системи управління Дельтою.

Також Швеція погодила подальший внесок у "данську модель" закупівель зброї. Тепер уряд вирішив додатково виділити понад 1 мільярд шведських крон.

Крім того, уряд вирішив виділити 418 мільйонів шведських крон на закупівлю обладнання для підтримки нарощування наземного бойового потенціалу України, такого як бронетехніка. Закупівлі очолює Данія. Україна звернулася по підтримку до країн Північної та Балтійської Європи для розвитку механізованих наземних бойових можливостей країни. Тому Швеція ініціювала співпрацю з країнами Північної та Балтійської Європи з цією метою. Завдяки співпраці між країнами Північної та Балтійської Європи існують можливості для створення спільних рішень та координації підтримки різних країн з метою досягнення більшого ефекту для України.

Як доповнення до національних закупівель боєприпасів у Швеції для України, уряд вирішив підтримати дві багатосторонні ініціативи щодо закупівлі боєприпасів. Чеська Республіка виступила з ініціативою закупити великі обсяги боєприпасів з короткими термінами поставки на світовому ринку. Це включає артилерійські боєприпаси, яких Україна дуже потребує. Швеція раніше вже робила свій внесок у цю ініціативу, а тепер уряд вирішив виділити додаткові 550 мільйонів шведських крон.

Естонія вжила аналогічної ініціативи, яка також спрямована на співфінансування закупівлі боєприпасів. Уряд вирішив виділити на естонську ініціативу трохи більше 546 мільйонів шведських крон.

Зазначається, що шведський внесок у сфері боєприпасів є важливою частиною досягнення мети ЄС щодо надання Україні щонайменше 2 мільйонів артилерійських снарядів до 2025 року.

Також уряд виділяє понад 1 мільярд шведських крон на закупівлю як систем протиповітряної оборони, так і далекобійних безпілотників для боротьби з цілями глибоко в полі бою в рамках багатосторонньої співпраці.