10:55 23.11.2025

Зеленський закликав прискорити постачання ППО після масованих атак Росії на Україну протягом минулого тижня

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилити обороноздатність країни після безперервних масованих атак з боку Росії протягом усього тижня.

"Протягом усього тижня ці атаки не стихали: понад 1050 ударних дронів, майже 1000 керованих авіаційних бомб та більше 60 ракет різних типів було застосовано", - йдеться в повідомленні Зеленського у Facebook.

Крім того, глава Української держави зазначив, що сьогодні українські радники працюватимуть у Швейцарії з представниками США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Водночас, за його словами, паралельно потрібно "робити все, щоб посилити наш захист від таких підлих російських ударів".

"Дуже важливо прискорювати реалізацію всіх наших домовленостей з партнерами щодо систем та ракет до ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя. Дякую кожному, хто працює для миру", - підсумував Зеленський.

