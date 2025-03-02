Політика

19:06 02.03.2025

"Нам терміново потрібно переозброїти Європу" - Урсула фон дер Ляєн

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"Нам терміново потрібно переозброїти Європу" - Урсула фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила заяву про необхідність підвищення обороноздатності Європи за підсумками саміту, організованого прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні, повідомляє SkyNews.

"Ми щойно почули коротку заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка брала участь у переговорах сера Кейра Стармера щодо війни в Україні в Лондоні. Вона наполягла на тому, що нам терміново "потрібно переозброїти Європу", додавши, що континент потребує "масового посилення" і "різкого підвищення обороноздатності", - сказано в повідомленні SkyNews.

Виступаючи перед журналістами в Ланкастер-хаусі, фон дер Ляєн сказала: "Держави-члени потребують більше фіскального простору для збільшення витрат на оборону… Ми хочемо, щоб США знали, що ми готові захищати демократію".

 

 

 

Теги: #заява #європа #обороноздатність

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