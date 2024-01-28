Зеленський про міжнародну комунікацію: За підсумками нового тижня зможемо сказати, що Україна стала сильнішою

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові домовленості з країнами-партнерами наступного тижня, які націлені на посилення Української держави.

"На новий тиждень уже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу. І те, що стосується позицій у Європі – у відносинах з Євросоюзом, і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій – тих, які повинні захищати міжнародне право, і, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів. За підсумками й нового тижня зможемо сказати, що Україна стала сильніше", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні, оприлюдненому в телеграмі в неділю.

За його словами, важливо, щоб "кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям – більше стійкості в постачанні зброї, снарядів і техніки".

"Я дякую всім у світі, хто допомагає саме так - щоб домовленості працювали, а стійкість наших воїнів базувалася на стійкості наших партнерів", - додав Зеленський.