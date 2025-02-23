Міністр закордонних справ Польщі заявив, що Україна самотужки здатна захищатися до кінця року

Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю CNN, що Україна здатна захищатися самотужки за європейської підтримки до кінця року

"Україна здатна боротися сама з нашою європейською підтримкою решту того року і, гадаю, Путін мусить взяти це до уваги", - заявив Сікорський в інтерв'ю оглядачеві CNN Фариду Закарії.

На запитання, чи після переговорів з держсекретарем США Марко Рубіо він вважає,що Україна отримає від Сполучених Штатів гарантії безпеки, Сікорський відповів, що найкращою гарантією для України "є її майже мільйонна армія, що чинить опір російській агресії"