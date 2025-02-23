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20:34 23.02.2025

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що Україна самотужки здатна захищатися до кінця року

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Міністр закордонних справ Польщі заявив, що Україна самотужки здатна захищатися до кінця року

Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю CNN, що Україна здатна захищатися самотужки за європейської підтримки до кінця року

"Україна здатна боротися сама з нашою європейською підтримкою решту того року і, гадаю, Путін мусить взяти це до уваги", - заявив Сікорський в інтерв'ю оглядачеві CNN Фариду Закарії.

На запитання, чи після переговорів з держсекретарем США Марко Рубіо він вважає,що Україна отримає від Сполучених Штатів гарантії безпеки, Сікорський відповів, що найкращою гарантією для України "є її майже мільйонна армія, що чинить опір російській агресії"

 

 

Теги: #сікорський #війна #обороноздатність

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