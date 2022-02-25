Київ вступив у фазу оборони – Кличко

Столиця України вступила у фазу оборони проти російських загарбників, заявив мер Києва Віталій Кличко

"Місто вступило у фазу оборони. Зараз у деяких районах лунають постріли та вибухи, які ви чуєте. Українські військові знешкоджують диверсійні групи росіян. Деякі диверсійні групи, на жаль, уже проникли до столиці, і ворог хоче поставити на коліна столицю та нас із вами знищити", - заявив Кличко на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

Кличко наголосив, що всі, хто може обороняти Київ, "повинен долучатись і допомагати нашим воїнам".

"Збройні сили сьогодні демонструють героїзм і самопожертву заради нас із вами, заради нашої держави. Українська армія тримає оборону біля Києва. Ситуація складна, але ми віримо в наші Збройні сили, підтримуємо їх та допомагаємо", - наголосив мер.