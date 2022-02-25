Події

14:32 25.02.2022

Київ вступив у фазу оборони – Кличко

1 хв читати
Київ вступив у фазу оборони – Кличко

Столиця України вступила у фазу оборони проти російських загарбників, заявив мер Києва Віталій Кличко

"Місто вступило у фазу оборони. Зараз у деяких районах лунають постріли та вибухи, які ви чуєте. Українські військові знешкоджують диверсійні групи росіян. Деякі диверсійні групи, на жаль, уже проникли до столиці, і ворог хоче поставити на коліна столицю та нас із вами знищити", - заявив Кличко на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

Кличко наголосив, що всі, хто може обороняти Київ, "повинен долучатись і допомагати нашим воїнам".

"Збройні сили сьогодні демонструють героїзм і самопожертву заради нас із вами, заради нашої держави. Українська армія тримає оборону біля Києва. Ситуація складна, але ми віримо в наші Збройні сили, підтримуємо їх та допомагаємо", - наголосив мер.

Теги: #київ #оборона
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 25.02.2022
У Київ заходить українська військова техніка для оборони столиці - МВС

У Київ заходить українська військова техніка для оборони столиці - МВС

14:29 25.02.2022
Усі виявлені в Києві диверсійні групи знищено - МВС

Усі виявлені в Києві диверсійні групи знищено - МВС

14:14 25.02.2022
Рада просить парламенти та уряди світу закрити небо над ЧАЕС та Києвом

Рада просить парламенти та уряди світу закрити небо над ЧАЕС та Києвом

13:17 25.02.2022
Київський міський центр крові перейшов на цілодобовий режим роботи

Київський міський центр крові перейшов на цілодобовий режим роботи

11:41 25.02.2022
До Сил тероборони можуть вступати люди старше 60 років, у Києві вже роздано 18 тис. автоматів і боєкомплектів

До Сил тероборони можуть вступати люди старше 60 років, у Києві вже роздано 18 тис. автоматів і боєкомплектів

11:00 25.02.2022
Центр протидії дезінформації закликає власників вебкамер у Києві не публікувати відео та припинити онлайн-трансляцію

Центр протидії дезінформації закликає власників вебкамер у Києві не публікувати відео та припинити онлайн-трансляцію

10:10 25.02.2022
Російські військові, що захопили автомобілі ЗСУ, знешкоджені – заступник міністра оборони

Російські військові, що захопили автомобілі ЗСУ, знешкоджені – заступник міністра оборони

10:08 25.02.2022
На Оболоні в Києві зафіксовано ворожу ДРГ

На Оболоні в Києві зафіксовано ворожу ДРГ

09:59 25.02.2022
Миколаїв не здали завдяки нашим військовим, прошу бізнес допомогти з необхідним забезпеченням – голова Миколаївської ОДА

Миколаїв не здали завдяки нашим військовим, прошу бізнес допомогти з необхідним забезпеченням – голова Миколаївської ОДА

08:04 25.02.2022
На Іванківському напрямку підірвано міст – А.Геращенко

На Іванківському напрямку підірвано міст – А.Геращенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У КИЄВІ ОГОЛОШЕНА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

Усі виявлені в Києві диверсійні групи знищено - МВС

У морпорту "Південний" горить балкер NAMURA QUEEN - потрапляння ракети в кормову частину

Румунський бункеровщик за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем - головнокомандувач ЗСУ

В Охтирці російські війська обстріляли дитсадок, тяжко поранені діти – голова Сумської ОДА

ОСТАННЄ

У КИЄВІ ОГОЛОШЕНА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

У морпорту "Південний" горить балкер NAMURA QUEEN - потрапляння ракети в кормову частину

Прессекретар Борреля українською мовою з подіуму Єврокомісії висловив підтримку українському народу

Кулеба обговорив з главою МЗС Туреччини практичні кроки щодо зміцнення обороноздатності України

Румунський бункеровщик за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем - головнокомандувач ЗСУ

В Охтирці російські війська обстріляли дитсадок, тяжко поранені діти – голова Сумської ОДА

У Тернополі активно готують місця для тимчасового розміщення людей з областей, де тривають бойові дії, – мер

Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки в Харкові – голова ОДА Синєгубов

Веніславський: В урядовому кварталі в Києві наразі спокійно

Верещук до лідерів країн НАТО: Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА