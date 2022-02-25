Події

14:14 25.02.2022

Рада просить парламенти та уряди світу закрити небо над ЧАЕС та Києвом

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Рада просить парламенти та уряди світу закрити небо над ЧАЕС та Києвом

Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів світу із проханням закрити небо над Києвом та зоною відчуження Чорнобильської АЕС.

"Для того щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення, вберегти життя безневинних українських дітей, жінок та світ від нової ядерної катастрофи, закликаємо вас закрити небо над Києвом та зоною відчуження ЧАЕС", - сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, звертаючись від імені Верховної Ради. до парламентів та урядів світу в п'ятницю.

Відеозвернення він оприлюднив у Фейсбуці.

Теги: #рада #чаес #київ #небо #закриття
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