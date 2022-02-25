В Охтирці російські війська обстріляли дитсадок, тяжко поранені діти – голова Сумської ОДА

В Охтирці (Сумська область) російські війська обстріляли житловий масив, бомбосховище, дитячий садок, тяжко поранені діти, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Був обстріл "ураганами" в Охтирці, потрапили в житловий масив, бомбосховища, дитячий садок. Було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо, є важко поранені діти. Це був третій обстріл Охтирки за сьогодні", - написав він у Facebook.