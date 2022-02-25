У Тернополі активно готують місця для тимчасового розміщення людей з областей, де тривають бойові дії, – мер

Тернопільська влада готує місця для тимчасового розміщення людей з областей, де тривають бойові дії, повідомив мер міста Сергій Надал.

"Наше місто Тернопіль зараз має стати надійним тилом і підтримкою для інших міст України. Ми активно готуємо місця для тимчасового розміщення людей з областей, де тривають активні військові дії", - написав Надал у Фейсбуці у п'ятницю.

Він також закликав тих жителів Тернополя, які мають можливість тимчасово розмістити в себе вдома евакуйованих з інших областей українців, телефонувати за номером міського координаційного штабу 0981747741.