Події

11:53 25.02.2022

У Маріуполі тривають запеклі бої за всіма напрямками - мер

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У Маріуполі тривають запеклі бої за всіма напрямками - мер

У Маріуполі продовжуються бойові дії за усіма напрямками, повідомив мер міста Вадим Бойченко на брифінгу у п'ятницю.

"Тривають запеклі бої за всіма напрямками. Сьогодні українська армія дає відсіч ворогові, який проривається через кордони Російської Федерації, через кордони Білорусі. Сьогодні ми захищаємо не лише свою землю, а й землю всієї країни Україна, сьогодні ми захищаємо Європу. І ми маємо розуміти, що стоїмо перед лицем найбільшого угруповання російської армії - другої армії у світі", - сказав він.

Теги: #маріуполь #бої
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