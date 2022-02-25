У Маріуполі тривають запеклі бої за всіма напрямками - мер

У Маріуполі продовжуються бойові дії за усіма напрямками, повідомив мер міста Вадим Бойченко на брифінгу у п'ятницю.

"Тривають запеклі бої за всіма напрямками. Сьогодні українська армія дає відсіч ворогові, який проривається через кордони Російської Федерації, через кордони Білорусі. Сьогодні ми захищаємо не лише свою землю, а й землю всієї країни Україна, сьогодні ми захищаємо Європу. І ми маємо розуміти, що стоїмо перед лицем найбільшого угруповання російської армії - другої армії у світі", - сказав він.