У разі сигналу "Повітряна тривога" станції київського метро "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть - КМДА

У разі сигналу "Повітряна тривога" наземні станції київського метрополітену "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть, повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Шановні пасажири! При сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів. Закликаємо переміститися в інші укриття або підземні станції", - йдеться в повідомленні у Telegram-каналі.

Зазначено, що деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей і уникнення скупчень.

Джерело: https://t.me/kyivmetroalerts/875