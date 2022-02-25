Заступник голови Міноборони: Українські військові обороняються з силами ворога, що переважають, на чотирьох напрямках: Сіверський, Слобожанський, Таврійський та ООС

Збройні сили України зараз ведуть оборонні бойові дії на чотирьох напрямках, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у п'ятницю.

"Зараз Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника по 4-м напрямкам - Сіверський, Слобожанський, Таврійський і ООС", - написала Маляр у Facebook.

Вона додала, що українські воїни сильні, мотивовані та незламні. "У єдності сильна наша нація! Перемога буде за нами", - підсумувала заступник голови Міноборони.