Події

07:34 25.02.2022

Зеленський: Цього ранку ми захищаємо нашу державу власними силами, як і вчора

1 хв читати
Зеленський: Цього ранку ми захищаємо нашу державу власними силами, як і вчора

Українське військо продовжує захищати державу самостійно, як і в четвер, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цього ранку ми захищаємо нашу державу власними силами, як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми бачимо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватися на нашій території", - сказав глава держави у своєму відеозверненні вранці у п'ятницю.

Він наголосив, що лише солідарність та рішучість українців здатні зберегти свободу України та захистити державу.

"Армія, прикордонники, Національна гвардія, поліція, розвідка, сили територіальної оборони – всі виконують свої завдання максимально", - додав Зеленський.

 

 

Теги: #рф #вторгнення #зеленський
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:41 25.02.2022
Росії доведеться говорити з нами про зупинення вторгнення, чим швидше розмова розпочнеться, тим меншими будуть втрати самої РФ, - Зеленський

Росії доведеться говорити з нами про зупинення вторгнення, чим швидше розмова розпочнеться, тим меншими будуть втрати самої РФ, - Зеленський

07:27 25.02.2022
Вторгнення російських військ до Києва нагадує перший такий самий напад на українську столицю в 1941 році

Вторгнення російських військ до Києва нагадує перший такий самий напад на українську столицю в 1941 році

07:15 25.02.2022
Рада безпеки ООН проведе голосування щодо резолюції, що засуджує Росію, увечері в п'ятницю

Рада безпеки ООН проведе голосування щодо резолюції, що засуджує Росію, увечері в п'ятницю

03:55 25.02.2022
Санкции ЕС для РФ будут состоять из пяти частей и окажут максимальное воздействие на экономику

Санкции ЕС для РФ будут состоять из пяти частей и окажут максимальное воздействие на экономику

01:15 25.02.2022
Зеленський: Я запитав 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО – всі бояться, не відповідають

Зеленський: Я запитав 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО – всі бояться, не відповідають

01:15 25.02.2022
Зеленський: Ворог визначив мене як ціль номер один

Зеленський: Ворог визначив мене як ціль номер один

01:10 25.02.2022
У Київ проникли диверсійні групи ворога - Зеленський

У Київ проникли диверсійні групи ворога - Зеленський

00:45 25.02.2022
Зеленський: У перший день російського вторгнення Україна втратила 137 захисників, 316 поранено

Зеленський: У перший день російського вторгнення Україна втратила 137 захисників, 316 поранено

23:22 24.02.2022
Зеленський звернувся до лідерів ЄС під час саміту через відеозв'язок

Зеленський звернувся до лідерів ЄС під час саміту через відеозв'язок

22:30 24.02.2022
Кремль готує нову хвилю атак, зокрема повітряний десант - Резніков

Кремль готує нову хвилю атак, зокрема повітряний десант - Резніков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворожі ДРГ уночі намагалися зайти в тил українських військ на Донбасі, але були виявлені та знищені

Росії доведеться говорити з нами про зупинення вторгнення, чим швидше розмова розпочнеться, тим меншими будуть втрати самої РФ, - Зеленський

У Львові оголошено повітряну тривогу

Вторгнення російських військ до Києва нагадує перший такий самий напад на українську столицю в 1941 році

У Києві оголошено повітряну загрозу

ОСТАННЄ

Ворожі ДРГ уночі намагалися зайти в тил українських військ на Донбасі, але були виявлені та знищені

Метро на "червоній лінії" працює від "Лісової" до "Шулявської"

Антон Геращенко: План ворога у п'ятницю - прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва

У Львові оголошено повітряну тривогу

У Києві оголошено повітряну загрозу

ЗС України зупинили броньовану техніку противника на рубежі річки Тетерів

В Естонії припиняється трансляція низки російських та білоруських телеканалів

Сайт Міносвіти зламали

Пентагон нарахував понад 160 випущених Росією ракет по Україні

25 лютого: Цей день

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА