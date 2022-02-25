Зеленський: Цього ранку ми захищаємо нашу державу власними силами, як і вчора

Українське військо продовжує захищати державу самостійно, як і в четвер, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цього ранку ми захищаємо нашу державу власними силами, як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми бачимо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватися на нашій території", - сказав глава держави у своєму відеозверненні вранці у п'ятницю.

Він наголосив, що лише солідарність та рішучість українців здатні зберегти свободу України та захистити державу.

"Армія, прикордонники, Національна гвардія, поліція, розвідка, сили територіальної оборони – всі виконують свої завдання максимально", - додав Зеленський.