"Укрзалізниця" працює за графіком, вантажний рух обмежений лише на кількох ділянках, евакуйовано понад 12 тис. осіб

АТ "Укрзалізниця" станом на 21:40 працює відповідно до графіка, повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

"Увесь критичний персонал працює. Локомотивні бригади забезпечують рух і пасажирських, і вантажних поїздів", - заявив він у відеозверненні.

Він також повідомив, що наразі працюють усі українські залізничні вокзали, крім двох, - "Херсона" та "Конотопа", які тимчасово евакуйовані.

"Ми повернемося до них, щойно повернемо контроль над цими містами. Критична інфраструктура майже не постраждала. Пошкоджено одну опору та підірвано два мости на стиках із Росією", - наголосив Камишін.