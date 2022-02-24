Альфа-Банк встановив ліміт 20 тис. грн на добу на зняття готівки в банкоматі

Альфа-Банк (Київ) встановив ліміт 20 тис. грн на зняття готівки в банкоматі за добу на одного клієнта, робота відділень продовжиться в стандартному режимі, повідомив банк у телеграм-каналі.

"Мережа банкоматів і терміналів продовжують обслуговувати клієнтів банку. У банкоматах на зняття готівкових коштів з дебетових карт Альфа-Банку встановлено ліміт - 20 тис. грн на добу на одного клієнта, для забезпечення готівкою максимальної кількості клієнтів", – зазначив банк у четвер ввечері.

"Ми тимчасово призупинили видачу і надання кредитних лімітів", – також зазначили в банку.

Відділення в стандартному режимі обслуговують клієнтів банку, забезпечений доступ клієнтів до банківських сейфів, зазначено в повідомленні.

"Дистанційні канали обслуговування працюють з 9:00 до 22:00. Тільки-но ситуація стабілізується, повернемо цілодобову роботу", – зазначено в релізі.

Перекази між власними картками і на картки інших банків в додатках і через POS-термінали - без обмежень.

"Клієнти можуть здійснювати продаж валюти в мобільному банку без обмежень. Продаж валюти клієнтам не проводиться", – нагадали в банку.