Головком ЗСУ подякував українцям за спротив російській армії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував українським військовослужбовцям та всім громадянам за чинення спротиву російській армії.

"Шановні генерали, офіцери, сержанти і солдати! Дорогі бойові друзі! Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають. Дякую Українському Народу за довіру, допомогу, молитви", - написав Залужний у Facebook у четвер.