Події

20:10 24.02.2022

Головком ЗСУ подякував українцям за спротив російській армії

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Головком ЗСУ подякував українцям за спротив російській армії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував українським військовослужбовцям та всім громадянам за чинення спротиву російській армії.

"Шановні генерали, офіцери, сержанти і солдати! Дорогі бойові друзі! Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають. Дякую Українському Народу за довіру, допомогу, молитви", - написав Залужний у Facebook у четвер.

 

Теги: #зсу #подяка #головнокомандувач
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