ООН залишається і продовжує роботу в Україні – координатор з гуманітарних питань Лубрані

Організація Об'єднаних Націй разом зі своїми гуманітарними партнерами залишається та продовжує роботу в Україні, заявила координатор з гуманітарних питань ООН в Україні Оснат Лубрані.

"Поки ми намагаємося проаналізувати ситуацію в різних частинах країни, я хочу висловити нашу солідарність з народом України. Організація Об'єднаних Націй та наші гуманітарні партнери залишаються та продовжують роботу. Ми тут, щоб підтримати людей, виснажених роками конфлікту, і ми готові реагувати на збільшення гуманітарних потреб", – йдеться в офіційній заяві Лубрані, оприлюдненій у четвер.

За її словами, під час надання гуманітарної допомоги ООН керується чотирма принципами — гуманністю, нейтралітетом, неупередженістю та незалежністю.

"Наша мета завжди полягає в тому, щоб надати критично необхідну гуманітарну допомогу та послуги найбільш уразливим цивільним громадянам, незалежно від того, хто вони і де перебувають. Ми нагадуємо всім сторонам про необхідність дотримуватися своїх зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом", - підсумувала Лубрані.