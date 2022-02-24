Події

19:00 24.02.2022

Кілька російських ДРГ хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС - Подоляк

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Кілька російських ДРГ хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС - Подоляк

Кілька російських диверсійно-розвідувальних груп хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Є також оперативні дані, що кілька ДРГ Російської Федерації хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС і спричинити потужну екологічну катастрофу. Це суттєво змінює картину того, що відбувається в Україні. Зрозуміло, що РФ не просто хоче повалити уряд або замінити його на маріонеткових виконавців – вона хоче спричинити максимальні руйнування в Україні. Навіть екологічний характер", - наводить слова Подоляка пресслужба президента за підсумками брифінгу в Офісі президента.

Також, за його словами, з території Білорусі не лише зайшли сухопутні війська РФ, а й завдали ударів чотирма балістичними ракетами по території України.

"Це юридичні докази великої війни, яку розв'язала РФ в Україні за допомогою Білорусі, й вони мають бути зафіксовані", - наголосив він.

Теги: #теракт #чаес #україна #план
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