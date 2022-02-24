У Києві оголошують комендантську годину з 22.00 до 7.00, транспорт у цей час не працюватиме - Кличко

У Києві впроваджується комендантська година з 22:00 до 7:00, громадський транспорт у цей час не працюватиме, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Це вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану необхідний задля безпеки жителів столиці", - написав він у Telegram-каналі.

Він додав, що громадський транспорт під час комендантської години не працюватиме.

При цьому станції метрополітену будуть доступні у вигляді укриття в цілодобовому режимі. Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу", - заявив він.