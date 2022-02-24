Події

13:51 24.02.2022

У Броварах шестеро людей загинули, 12 поранено - мер

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Мер м. Бровари Київської області Ігор Сапожко повідомив про загибель шістьох людей у місті внаслідок обстрілів у четвер, пише видання "Суспільне".

"Розпочалося все з 5-ї ранку, були обстріляні дві військові частини, які розташовані в Броварах. Наразі, за моєю інформацією, шестеро людей загинули, 12 поранені, перебувають у лікарнях", - сказав мер журналістам видання.

Як повідомлялося, РФ у четвер близько полудня завдала двох ракетних ударів по розташуванню Командування Сил спеціальних операцій у Броварах.

Теги: #війна #загиблі #бровари
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