У Броварах шестеро людей загинули, 12 поранено - мер

Мер м. Бровари Київської області Ігор Сапожко повідомив про загибель шістьох людей у місті внаслідок обстрілів у четвер, пише видання "Суспільне".

"Розпочалося все з 5-ї ранку, були обстріляні дві військові частини, які розташовані в Броварах. Наразі, за моєю інформацією, шестеро людей загинули, 12 поранені, перебувають у лікарнях", - сказав мер журналістам видання.

Як повідомлялося, РФ у четвер близько полудня завдала двох ракетних ударів по розташуванню Командування Сил спеціальних операцій у Броварах.