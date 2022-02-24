Військовий об'єкт у Броварах був атакований крилатими ракетами, інформація про жертв з'ясовується - А. Геращенко

Військовий об'єкт у м. Бровари Київської області був атакований із використанням крилатих ракет у четвер удень, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту в Броварах. Інформація з Генштабу. Інформація про жертв та руйнування уточнюється", - написав Геращенко у Facebook.

Близько полудня вибухи було чутно у Києві, у житлових будинках на східних околицях міста, найбільш наближених до Броварів, тремтіли вікна.