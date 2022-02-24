У зоні проведення ООС збили другий гелікоптер РФ
У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі збили другий російський гелікоптер, повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook.
"Противник зазнає втрат. Наразі в районі ООС збито шість літаків ВКС РФ і два вертольоти. Відбито напад на Щастя, під час якого підбито два танки та знищено приблизно 50 російських окупантів", - зазначено в повідомленні.
"Усі військові підрозділи перебувають на своїх позиціях. Командування об'єднаних сил перебуває на визначених командних пунктах і керує частинами", - зазначили у штабі.
Раніше повідомлялося про один збитий гелікоптер і шість літаків ВКС РФ.