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10:00 24.02.2022

Російська військова техніка порушила держкордон України у чотирьох областях

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Російська військова техніка порушила держкордон України у чотирьох областях

Російська військова техніка, зокрема броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях, повідомляє Державна прикордонна служба України та Міністерство внутрішніх справ.

"Наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка. Російська військова техніка, зокрема броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці МВС у Фейсбуку.

У повідомленні наголошується, що, зокрема, в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Грем'яч", за іншими напрямками.

"Також рух колон відбувся через пункт пропуску "Бударки" в Харківській області та на напрямку пункту пропуску "Мілове" в Луганській області. Обстрілу зазнала більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. За наявною інформацією, серед прикордонників деякі військовослужбовці отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

"Військовослужбовці Державної прикордонної служби України разом із Збройними силами вживають усіх заходів, щоб зупинити ворога", - розповіли у МВС.

Теги: #війна #техніка #кордон
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