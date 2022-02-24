У Києві утворилися черги на АЗС, громадський транспорт працює

Автозаправні станції у Києві продовжують працювати, проте вранці на них утворилися черги, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами очевидців, на виїзді з міста в західному напрямку "тянучки", проте потік машин рухається.

Натомість громадський транспорт працює, як і поліція.

У кількох магазинах, які відвідали кореспонденти агентства, люди купують із запасом воду, крупи, олію та інші необхідні продукти, кількість покупців суттєво більша, ніж зазвичай для цього часу, проте паніки немає.

Безготівкова оплата працює.