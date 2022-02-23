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22:34 23.02.2022

Данілов: Без внутрішньої дестабілізації захоплення України неможливе

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Данілов: Без внутрішньої дестабілізації захоплення України неможливе

Без внутрішньої дестабілізації в Україні її захоплення неможливе, вважає секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Ситуація непроста, але вона абсолютно контрольована. За даними всіх розвідок наших партнерів, за даними наших розвідок, за даними наших аналітиків без внутрішньої дестабілізації на території нашої країни захоплення нашої країни неможливе", - сказав Данилов, представляючи указ президента "Про запровадження надзвичайного стану в окремих регіонах України" на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради увечері в середу.

Він наголосив, що для Російської Федерації питання внутрішньої дестабілізації в Україні є першочерговим, а введення НС в окремих регіонах дозволить цьому запобігти.

Як повідомлялося, Верховна Рада затвердила указ президента "Про запровадження надзвичайного стану в окремих регіонах України".

НС впроваджується по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей з 24 лютого на 30 діб.

 

 

Теги: #ризики #захоплення #данілов
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