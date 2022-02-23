У Держдепі заявили, що готові до переговорів із Росією, якщо Москва "змінить свій підхід"

Вашингтон готовий працювати над дипломатичним врегулюванням ситуації навколо України, якщо Росія змінить свої дії, заявив у середу речник держдепу Нед Прайс.

"Москва має продемонструвати, що вона серйозно налаштована щодо дипломатії", - сказав Прайс на брифінгу.

"Якщо підхід Москви зміниться, то ми, як і раніше, готові взаємодіяти", - зазначив він. Він пояснив, що головною умовою відновлення дипломатичної роботи є деескалація.

За його словами, США та їхні союзники "відкриті до дипломатії, ми хочемо запобігти тому, що може стати серйозним і вартісним конфліктом".