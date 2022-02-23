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22:13 23.02.2022

Окупаційна влада в Криму закрила КПП "Каланчак" і "Чонгар" на в'їзд та виїзд для громадян України – Денісова

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Окупаційна влада в Криму закрила КПП "Каланчак" і "Чонгар" на в'їзд та виїзд для громадян України – Денісова

Омбудсмен України Людмила Денісова, повідомила, що окупаційна влада пропускає у тимчасово окупований Крим лише мешканців з російськими паспортами, а на територію України виїзд повністю заблокований.

"Протягом останніх двох годин окупаційна влада не пропустила до тимчасово окупованого Криму близько півсотні громадян України. Безперешкодно можуть потрапити додому лише мешканці півострова з російськими паспортами. Виїзд з півострова заблоковано. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку", – написала Денісова у своєму Telegram-каналі в середу ввечері.

Посилаючись на українських прикордонників, вона наголосила, що з боку материкової України КПВВ працюють у штатному режимі.

Денісова зазначила, що обмежуючи свободу пересування громадян, країна-окупант порушує Міжнародний пакт про цивільні та політичні права 1966 року, стаття 12 якого гарантує кожному хто законно перебуває в Криму, право на вільне пересування та забороняє позбавляти громадян України на в’їзд на територію власної держави.

"Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факт порушення окупаційною адміністрацією права громадян України на свободу пересування та вжити заходів щодо припинення політики РФ, спрямованої на відчуження окупованих територій від України разом з громадянами, які там проживають", - написала омбудсмен.

 

 

 

Теги: #кпп #крим #закриття
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