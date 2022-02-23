Події

19:59 23.02.2022

Зустріч Зеленського з великим бізнесом була результативною, почули один одного

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Зустріч Зеленського з великим бізнесом була результативною, почули один одного

Зустріч президента з великим бізнесом пройшла успішно, повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

"Зустріч була результативною, почули один одного. І держава висловила підтримку підприємцям, і підприємці, у свою чергу, також висловили підтримку державі: готові підставити своє плече", - сказав він журналістам після зустрічі президента із представниками великого бізнесу у середу ввечері.

За словами прессекретаря, на зустрічі сторони "звірили годинники", представники влади поділилися інформацією "що робитиме держава".

"Обмінялися ідеями, обмінялися думками щодо того, хто яку роль має виконувати", - додав він.

"Була розмова про певний спеціальний режим ведення бізнесу в цю критичну фазу, що стосується майбутнього - такого не було", - заявив Никифоров.

Водночас, конкретні деталі наради прессекретар не повідомив журналістам.

За словами Никифорова, з боку влади на зустрічі, окрім Зеленського, було керівництво Офісу президента, а також керівництво силового блоку.

Никифоров також зазначив, що зустріч відвідала велика кількість представників бізнесу.

 

 

 

Теги: #президент #бізнес #зустріч
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