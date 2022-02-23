Президент Євроради скликає 24 лютого спеціальний саміт ЄС через агресію Росії

Президент Європейської ради Шарль Мішель скликає 24 лютого глав держав та урядів країн-членів ЄС на спеціальний саміт через агресію Росії проти України.

Відповідне запрошення Мішеля оприлюднено в середу в Брюсселі.

"Застосування сили та примусу для зміни кордонів не мають місця у ХХІ столітті. Я хотів би подякувати вам за єдність, проявлену останніми днями, зокрема завдяки швидкому затвердженню сьогодні пакета санкцій Радою. Агресивні дії Російської Федерації порушують міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України. Вони також підривають європейський порядок безпеки. Важливо, щоб ми продовжували бути єдиними й рішучими та спільно визначали наш колективний підхід та дії. Тому я хотів би запросити вас на спеціальну Європейську раду в четвер, 24 лютого, яка відбудеться очно у Брюсселі та розпочнеться о 20:00", - зазначено в листі.

Мішель уточнив, що пропонує обговорити "останній розвиток подій, як ми захищаємо ґрунтований на правилах міжнародний порядок, як ми чинимо з Росією, особливо притягуючи Росію до відповідальності за її дії, та як ми далі підтримуватимемо Україну та її народ".