Події

17:29 23.02.2022

Повідомлення про мінування Ради не підтвердилося

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Повідомлення про мінування Ради не підтвердилося

Повідомлення про мінування Верховної Ради на вулиці Грушевського, 5, у Києві, після якого розпочалася перевірка будівлі, виявилося неправдивим, поінформувала прессекретар спікера українського парламенту Марія Дейнеко.

"Перевірка завершилася. Виявилося, що повідомлення фейкове", - сказала вона парламентським кореспондентам.

Раніше повідомлялося, що близько 15:00 надійшло повідомлення про нібито мінування будівлі українського парламенту, у зв'язку з чим проводилася перевірка, й до неї не пускали журналістів, зокрема й акредитованих. Близько 16:20 обмежувальні заходи було знято.

Теги: #рада #псевдомінування
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