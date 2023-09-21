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14:31 21.09.2023

СБУ зафіксувала понад 2 тис. псевдомінувань від початку року, серед фігурантів - неповнолітні, які працювали на спецслужби РФ

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СБУ зафіксувала понад 2 тис. псевдомінувань від початку року, серед фігурантів - неповнолітні, які працювали на спецслужби РФ

Служба безпеки України задокументувала численні спроби спецслужб РФ розхитати внутрішню обстановку в Україні через фейкові повідомлення про "мінування" об'єктів інфраструктури, для розсилки неправдивих повідомлень спецслужби ворога використовували, зокрема, українських школярів.

"З початку цього року отримано більше ніж 2 тис. анонімних погроз щодо підриву держустанов, шкіл, лікарень та інших місць масового скупчення людей. Більшість інформації про псевдомінування надходила як інтернет-повідомлення з території рф, а також від українських абонентів", - ідеться в повідомленні СБУ в четвер.

"Встановлено, що для розсилки терористичних повідомлень російські спецслужби дедалі частіше залучають неповнолітніх дітей. Для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу "Вконтакте", підконтрольні телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи", - наголошується в повідомленні.

За інформацією СБУ, на цих ресурсах представники спецслужб РФ "знайомляться" з молодими користувачами та пропонують їм співпрацю.

"Дуже часто для схилення дітей до підривної діяльності ворог застосовує методи шантажу та психологічних маніпуляцій, а також пропонує "легкі" гроші", - уточнюють в українській спецслужбі.

У СБУ пояснюють, що перед надсиланням повідомлень про фейкові мінування "анонімні терористи" отримують від своїх російських кураторів перелік "пріоритетних" об'єктів в Україні, задля анонімності листів автори надсилають їх із використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Так, у Черкасах викрито двох учнів старших класів місцевої школи, які в липні цього року повідомили про "мінування" обласної військової адміністрації та міського торговельного центру.

"За даними слідства, юнаки діяли за вказівкою представників фсб, які завербували обох школярів через підконтрольні рф телеграм-канали", - наголошують у СБУ.

За цим та іншими фактами псевдомінування триває розслідування за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

У СБУ нагадують, що якщо зловмиснику не виповнилося 16 років, то за скоєний злочин відповідатимуть його батьки або особи, які їх замінюють.

Служба безпеки закликає українців бути пильними та своєчасно повідомляти правоохоронцям про спроби залучення до співпраці на користь ворога.

Теги: #сбу #рф #псевдомінування

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