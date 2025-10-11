Інтерфакс-Україна
13:14 11.10.2025

Три поїзди далекого сполучення відновили рух після перевірки інформації про мінування - УЗ

Три поїзди далекого сполучення відновили рух після перевірки інформації про мінування - УЗ

У суботу, 11 жовтня, зранку були отримані повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення, після перевірки вибухових речовин не виявлено, повідомило АТ "Укрзалізниця" у телеграм.

Поїзди №68/20 Київ — Варшава, №733 Дніпро — Київ, №748 Тернопіль — Київ були вимушено зупинені. Пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію.

Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено.

"Поїзди відновили рух. Затримка склала менше години", - йдеться у повідомленні.

Теги: #поїзди #псевдомінування

