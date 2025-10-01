Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

Фото: Укрзалізниця

Усі пасажирські поїзди попри негоду в Одесі продовжують відправлятися та прибувати у місто, проте можливі незначні затримки рейсів, повідомило АТ "Укрзалізниця".

"Рух забезпечується резервними тепловозами з обмеженням швидкості задля безпеки", - йдеться у Телеграм-каналі компанії у середу.

Зазначається, що частину рейсів пропущено зміненими маршрутами.

"Допомагаємо місцевим службам у ліквідації наслідків негоди", - додали в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, потужна негода в Одесі та Одеському районі призвела до загибелі дев’яти людей, серед яких - одна дитина, майже добу рятувальники ліквідовують її наслідки.