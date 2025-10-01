Інтерфакс-Україна
Події
09:19 01.10.2025

Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

1 хв читати
Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ
Фото: Укрзалізниця

Усі пасажирські поїзди попри негоду в Одесі продовжують відправлятися та прибувати у місто, проте можливі незначні затримки рейсів, повідомило АТ "Укрзалізниця".

"Рух забезпечується резервними тепловозами з обмеженням швидкості задля безпеки", - йдеться у Телеграм-каналі компанії у середу.

Зазначається, що частину рейсів пропущено зміненими маршрутами.

"Допомагаємо місцевим службам у ліквідації наслідків негоди", - додали в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, потужна негода в Одесі та Одеському районі призвела до загибелі дев’яти людей, серед яких - одна дитина, майже добу рятувальники ліквідовують її наслідки.

Теги: #поїзди #уз #одеса #негода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:46 01.10.2025
ДСНС: Унаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, з них одна дитина

ДСНС: Унаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, з них одна дитина

01:08 01.10.2025
В Одесі за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів — мер

В Одесі за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів — мер

21:45 30.09.2025
До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

18:48 30.09.2025
В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

15:14 30.09.2025
Зрадник, що служив окупантам у захопленій херсонській колонії, проведе за гратами 15 років

Зрадник, що служив окупантам у захопленій херсонській колонії, проведе за гратами 15 років

10:26 26.09.2025
На Одещині доцентка університету коригувала ворожі удари і вербувала військових

На Одещині доцентка університету коригувала ворожі удари і вербувала військових

08:29 25.09.2025
Нічні обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях, фіксуються затримки поїздів

Нічні обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях, фіксуються затримки поїздів

00:58 25.09.2025
"УЗ" повідомила про знеструмлення дільниць на Миколаївщині та Кіровоградщині, очікуються затримки поїздів

"УЗ" повідомила про знеструмлення дільниць на Миколаївщині та Кіровоградщині, очікуються затримки поїздів

13:53 17.09.2025
Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками

Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками

11:52 17.09.2025
Дощі та вітер знеструмили 7 населених пунктів, енергоспоживання внаслідок хмарної погоди зросло

Дощі та вітер знеструмили 7 населених пунктів, енергоспоживання внаслідок хмарної погоди зросло

ВАЖЛИВЕ

Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

ДСНС: Унаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, з них одна дитина

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 33 од. спецтехніки - Генштаб

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

ОСТАННЄ

Зеленський: Усі спроби стерти Україну та українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипалися

УІК представив добірку нових книжок українських військових до Дня Захисників

КМІС: 81% опитаних українців вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення РФ

Свириденко в День Захисників: Уряд працює для війська і завдяки війську

Кошти з "Пакунку школяра" можна витрачати на книги з 1 жовтня

Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

У Ярославлі в РФ горить нафтопереробний завод - ЦПД

Понад 5,5% підручників досі не доставлені до шкіл

Сестра короля Великої Британії принцеса Анна відвідала Київ - ЗМІ

Гору Піп Іван Чорногірський замело снігом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА