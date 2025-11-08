Поїзди курсують із затримками через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних атак

Суттєві затримки руху низки поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури ворожими ударами в ніч на суботу, повідомляє Укрзалізниця у телеграм-каналі.

"В результаті ворожих ударів по Полтавській області є пошкодження, по кількох станціях відсутнє електропостачання, є пошкодження контактної мережі кількох ділянок. Через це низка потягів матиме суттєві затримки на шляху, оскільки рух зазначеними ділянками можливий лише тепловозами. Приміські рейси на Полтавщині і Харківщині також прямуватимуть із можливими затримками орієнтовно 1,5-2 години", - сказано в повідомленні Укрзалізниці в Телеграм.

Компанія, зокрема, констатує затримку потягів далекого сполучення станом на 8:00:

№ 720 Київ - Харків +6:30 год

№ 22/21 Харків - Львів + 2:30 год

№ 111/112 Львів - Ізюм + 5 год

№ 63/64 Львів - Харків + 5 год

№ 103/104 Гусарівка - Львів +4 год

№ 17/18 Ужгород - Харків +3:40 год

№ 227/228 Гусарівка - Івано-Франківськ +3:30 год.

"Для пасажирів поїздів №725 Харків - Київ Інтерсіті+ буде організована посадка по Полтаві, куди їх доправляємо електропотягом. Відповідно, пасажири поїзда №720 Київ - Харків Інтерсіті+ до кінцевої станції Харків будуть довезені з Полтави електропоїздом", - повідомляє Укрзалізниця.

Також через наслідки ворожих ударів поїзд №72/71 Львів - Павлоград курсуватиме до станції Самар-Дніпровський.