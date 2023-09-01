Повідомлення про мінування всіх шкіл Києва виявилися хибними - влада

Перевірка шкіл Києва щодо мінування завершилася, інформація не підтвердилася – виклик хибний, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Після повідомлення про замінування було проведено ретельну перевірку всіх середніх шкіл, розташованих у Києві. Інформація не підтвердилася. Виклик був хибним", - ідеться в повідомленні КМВА в п'ятницю.

Як повідомлялося, сьогодні вранці до столичної поліції надійшла інформація про мінування всіх шкіл Києва.

Згідно з даними КМДА, сьогодні розпочали роботу всі 420 столичних шкіл. Офлайн навчатимуться 240 тис. школярів. 417 шкіл забезпечено укриттями на майже 190 тис. місць.