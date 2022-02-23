Українці довіряють армії, зріс запит на володіння короткоствольною зброєю для самозахисту – дослідження

Українці довіряють Збройним силам України, покладаються на самих себе і на поліцію, запит на володіння короткоствольною нарізною зброєю для самозахисту зріс, свідчать дані дослідження, проведеного соціологічною компанією Info Sapiens.

"Консолідація суспільства перед обличчям загрози – основна причина того, що підвищилися рейтинги довіри до всіх соціальних інститутів, але насамперед – до української армії. Минулого року 70% довіряли українській армії, нині вже 79%", - сказала в середу на брифінгу в Києві заступниця директора соціологічної компанії Info Sapiens Інна Волосевич, представляючи результати другого дослідження, проведеного компанією, щодо відчуття безпеки та запиту громадян на володіння зброєю для самозахисту.

За її словами, частина тих, хто повністю довіряє Збройним силам України, зросла з 36% до 54%. На другому місці за рівнем довіри, згідно з результатами дослідження, - волонтери (79%). Також зріс рівень довіри до церкви й органів місцевого самоврядування, поліції, бізнесу та ЗМІ.

Відповідаючи на запитання про те, чи вважають українці, що поліція здатна забезпечити захист у разі виникнення загрози, 57% респондентів відповіли ствердно.

Говорячи про те, що може підвищити рівень щоденної безпеки громадян, респонденти назвали реформу поліції (42%), появу "шерифів" у громадах (35%), збільшення кількості поліцейських (26%), надання громадянам права законного носіння короткоствольної нарізної зброї (21%).

Також, згідно з опитуванням, 55% респондентів вважають, що здатні захистити себе до прибуття поліції.

"55% українців вважають, що право на носіння короткоствольної зброї підвищило б їхню спроможність захиститися. Не згодні з цим 32% українців. Є частина громадян, які самі не хочуть володіти зброєю, але хочуть, щоб це робили члени їхніх сімей", - зазначила Волосевич.

При цьому вона наголосила: "Порівняно з минулим роком стало більше тих, що хотів би володіти короткоствольною нарізною зброєю для самозахисту, а не покладатися на поліцію – з 44% до 47%".

Крім того, результати дослідження засвідчили, що українці готові намагатися захищатися самостійно – 42% респондентів сказали, що робитимуть це в разі загрози їхньому життю, здоров'ю, майну. 35% опитаних вважають, що, насамперед, самі відповідальні за власну безпеку, 62% респондентів покладають цю відповідальність на поліцію.

Дослідження проводилося 16-20 лютого 2022 року методом опитування дорослого населення телефоном у всіх регіонах України за винятком окупованих територій. Опитано 2 тис. 76 респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,2%.