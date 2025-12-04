Майже половина європейців вважають Трампа ворогом Європи та оцінюють як "високий" ризик війни з Росією – опитування

Опитування, проведене в дев'яти країнах для французької платформи з обговорення європейських питань Le Grand Continet, показало, що 48% європейців вважають Трампа ворогом Європи, відносна більшість (51%) вважає, що ризик відкритої війни з Росією в найближчі роки є високим, а 18% вважали його дуже високим.

"Опитування показало, що в середньому 48% людей у дев'яти країнах вважають Трампа відвертим ворогом – від 62% у Бельгії та 57% у Франції до 37% у Хорватії та 19% у Польщі. Однак європейці все ще вважають відносини з США стратегічно важливими: на запитання, яку позицію ЄС повинен зайняти щодо уряду США, найпопулярнішим варіантом (48%) був компроміс", - йдеться у дослідженні.

Опитування, проведене у Франції, Італії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Бельгії та Нідерландах, також показало, що відносна більшість (51%) вважає ризик відкритої війни з Росією в найближчі роки "високим", а 18% вважають його "дуже високим". Втім, думки сильно різняться залежно від близькості до Росії: 77% респондентів у Польщі вважають ризик війни високим, порівняно з 54% у Франції, 51% у Німеччині, 39% у Португалії та 34% в Італії.

Опитування показало, що впевненість у військових можливостях країни була низькою скрізь: 69% респондентів у дев'яти країнах заявили, що, на їхню думку, їхня країна "не дуже" або "зовсім не" здатна захистити себе від російської агресії.

Згідно з опитуванням, переважна більшість респондентів у дев'яти країнах підтримали членство в ЄС: 74% заявили, що хочуть, щоб їхня країна залишилася в блоці, причому найвищий рівень підтримки спостерігався в Португалії (90%) та Іспанії (89%), а найнижчий — у Польщі (68%) та Франції (61%).

Через п'ять років після Brexit рішення Великобританії про вихід з ЄС переважно вважається провалом: 63% вважають, що воно мало негативний вплив на Великобританію, і лише 19% вважають, що воно було позитивним, у тому числі 5% вважають його дуже позитивним.