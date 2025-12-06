Інтерфакс-Україна
Події
15:03 06.12.2025

Окупанти атакували дроном цивільне авто в Сумській області, поранено двох чоловіків

1 хв читати

Двоє чоловіків отримали поранення в Сумській області в суботу внаслідок атаки російського дрона по цивільному автомобілю в Краснопільскій громаді Сумського району, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Сьогодні близько 12:20 росіяни знову поцілили у цивільне авто на Сумщині Ворог безпілотником атакував транспорт у Краснопільській громаді. Поранені двоє чоловіків – 53 та 65 років. Їх евакуювали й доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу", - написав Григоров у Телеграм в суботу.

Теги: #сумська_область

