17:49 06.12.2025

Макрон та Мерц приєднаються до Зеленського у Лондоні у понеділок

Фото: Анадолу

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що він, разом з президентом України Володимиром Зеленським та федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, також планує відвідати Лондон з візитом у понеділок.

"У понеділок я поїду до Лондона, щоб зустрітися з президентом України, прем’єр-міністром Великої Британії та канцлером Німеччини і разом обговорити ситуацію та переговори, що тривають за посередництва США", - написав він у соцмережі Х у суботу.

До цього він зазначив, що "ми повинні продовжувати тиснути на Росію, щоб змусити її піти на мир".

"Росія замикається в ескалаційному підході і не прагне миру. Я найрішучіше засуджую масові удари, які були нанесені цієї ночі по Україні, зокрема по її енергетичній та залізничній інфраструктурі. Ми повинні продовжувати тиснути на Росію, щоб змусити її піти на мир", - написав він.

Макрон зазначив, що "те, що відбувається в Україні, стосується також безпеки всієї Європи".

"Україна може розраховувати на нашу незмінну підтримку. Саме в цьому полягає сенс зусиль, які ми докладаємо в рамках Коаліції добровольців. Ми продовжимо їх разом з американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких не буде міцного і тривалого миру. Адже те, що відбувається в Україні, стосується також безпеки всієї Європи", - наголосив президент.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, здійснить візит до Лондона. Крім того, президент повідомив, що очікує у суботу доповідь від секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо перебігу перемовин з американською стороною.

Теги: #макрон #лондон #мерц

