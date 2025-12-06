Інтерфакс-Україна
Події
15:53 06.12.2025

Американці та українці узгодили рамки безпекових домовленостей та обговорили необхідні засоби стримування для підтримання тривалого миру – Держдеп

2 хв читати
Американці та українці узгодили рамки безпекових домовленостей та обговорили необхідні засоби стримування для підтримання тривалого миру – Держдеп

Державний департамент США оприлюднив заяву для преси стосовно нещодавньої зустрічі спеціального посланника з питань миру Стівена Віткоффа, Джареда Кушнера, секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу генерала Андрія Гнатова.

Зазначається, що протягом двох днів переговорники від Сполучених Штатів та України зустрічались для "конструктивних обговорень щодо просування надійного шляху до тривалого і справедливого миру в Україні".

"Сьогодні група провела шосте засідання за останні два тижні. Секретар Умеров підтвердив, що пріоритетом України є досягнення угоди, яка захищатиме її незалежність і суверенітет, гарантуватиме безпеку українців і забезпечить стабільну основу для процвітаючого демократичного майбутнього. Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росіянами та кроки, які можуть призвести до закінчення цієї війни. Американці та українці також домовилися про рамки безпекових домовленостей та обговорили необхідні засоби стримування для підтримання тривалого миру", - йдеться у заяві.

Зазначається, що обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового миру, включаючи кроки в напрямку деескалації та припинення вбивств.

"Сторони також окремо розглянули програму майбутнього процвітання, спрямовану на підтримку післявоєнної відбудови України, спільні економічні ініціативи США та України, а також довгострокові проекти відновлення", - йдеться у документі.

Зазначається, що американська та українська сторони підкреслили, що для запобігання новій агресії та реалізації комплексного плану відновлення України, покликаного зробити країну сильнішою та процвітаючою, ніж до війни, необхідне припинення війни та надійні кроки у напрямку припинення вогню та деескалації конфлікту.

Сторони зберуться завтра, щоб продовжити обговорення.

Теги: #україна #переговори #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 06.12.2025
Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

01:41 06.12.2025
Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

01:07 06.12.2025
УЗГОДИЛИ РАМКИ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА РОЗГЛЯНУЛИ "ПРОГРАМУ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ" – УМЄРОВ ПРО 6-ТУ ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

УЗГОДИЛИ РАМКИ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА РОЗГЛЯНУЛИ "ПРОГРАМУ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ" – УМЄРОВ ПРО 6-ТУ ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

01:04 06.12.2025
СПРАВЖНІЙ ПОСТУП У ДОСЯГНЕНІ МИРНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РОСІЇ – УМЄРОВ ПРО ПІДСУМКИ 6-Ї ЗУСТРІЧІ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

СПРАВЖНІЙ ПОСТУП У ДОСЯГНЕНІ МИРНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РОСІЇ – УМЄРОВ ПРО ПІДСУМКИ 6-Ї ЗУСТРІЧІ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

01:00 06.12.2025
УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ ПРОДОВЖАТЬСЯ У СУБОТУ – СЕКРЕТАР РНБО УМЄРОВ

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ ПРОДОВЖАТЬСЯ У СУБОТУ – СЕКРЕТАР РНБО УМЄРОВ

16:50 05.12.2025
Переговори Умєрова та Гнатова з представниками США у Флориді тривають

Переговори Умєрова та Гнатова з представниками США у Флориді тривають

16:10 05.12.2025
Україна закликала ПАРЄ посилити міжнародні механізми захисту продовольчої безпеки

Україна закликала ПАРЄ посилити міжнародні механізми захисту продовольчої безпеки

21:32 04.12.2025
Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

11:56 04.12.2025
Президент Кіпру прибув до України

Президент Кіпру прибув до України

11:44 04.12.2025
Уряд ФРН виділяє Україні ще EUR100 млн на відновлення енергетичної інфраструктури

Уряд ФРН виділяє Україні ще EUR100 млн на відновлення енергетичної інфраструктури

ВАЖЛИВЕ

Кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію РФ до Дня ЗСУ - джерела

Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир

Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

Головною ціллю ударів РФ вночі була енергетика – Зеленський

ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

ОСТАННЄ

Заступник Рубіо різко розкритикував країни ЄС після зустрічі в НАТО, а Маск закликав розпустити Євросоюз

Нічний обстріл РФ змусив три АЕС України зменшити потужність, а ЗАЕС на 30 хв втратила зв’язок з мережею – МАГАТЕ

Окупанти атакували дроном цивільне авто в Сумській області, поранено двох чоловіків

Кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію РФ до Дня ЗСУ - джерела

Генштаб ЗСУ: Уражено Рязанський НПЗ в РФ та завод з виготовлення корпусів для снарядів в окупованому Алчевську

Шмигаль: Майже 500 капеланів від 13 релігійних організацій проповідують українським воїнам

Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир

Стрічка про ССО "Етос. Тінь вовка" вийшла на екрани в День ЗСУ

Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів через Фастів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА