ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ БУДЕ ЗАПРОВАДЖЕНО ЛИШЕ В РАЗІ ПОТРЕБИ - ДАНІЛОВ
ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ БУДЕ ЗАПРОВАДЖЕНО ЛИШЕ В РАЗІ ПОТРЕБИ - ДАНІЛОВ
ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ БУДЕ ЗАПРОВАДЖЕНО ЛИШЕ В РАЗІ ПОТРЕБИ - ДАНІЛОВ
РНБО пропонує Раді запровадити надзвичайний стан на всій території України, його строгість відрізнятиметься у регіонах
Рада підтримала законопроєкт, що дозволяє обіг цивільної вогнепальної зброї, але не короткоствольної
Рада підтримала запровадження санкцій проти причетних до визнання "ДНР"/"ЛНР" політиків та чиновників РФ
РНБО пропонує Раді запровадити надзвичайний стан на всій території України, його строгість відрізнятиметься у регіонах
Рада підтримала законопроєкт, що дозволяє обіг цивільної вогнепальної зброї, але не короткоствольної
Нацполіція: Значного збільшення продажу дозволеної в Україні зброї немає, українці купують боєприпаси
Рада підтримала запровадження санкцій проти причетних до визнання "ДНР"/"ЛНР" політиків та чиновників РФ
Рада може у середу підтримати запровадження надзвичайного стану в низці областей України - нардеп Железняк
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