Події

12:14 23.02.2022

ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ БУДЕ ЗАПРОВАДЖЕНО ЛИШЕ В РАЗІ ПОТРЕБИ - ДАНІЛОВ

1 хв читати
ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ БУДЕ ЗАПРОВАДЖЕНО ЛИШЕ В РАЗІ ПОТРЕБИ - ДАНІЛОВ

ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ БУДЕ ЗАПРОВАДЖЕНО ЛИШЕ В РАЗІ ПОТРЕБИ - ДАНІЛОВ

Теги: #ситуація #воєнний_стан
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