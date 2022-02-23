Події

10:35 23.02.2022

Нацполіція сформувала резерв співробітників спецпідрозділів

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Нацполіція сформувала резерв співробітників спецпідрозділів

Національна поліція України сформувала резерв із 6 тисяч співробітників спецпідрозділів, який буде оперативно задіяний у разі виникнення загроз у конкретних регіонах, заявляє заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

"Керівник Національної поліції прийняв рішення про сформування резерву. Поліція вже готова забезпечити резерв співробітників спецпідрозділів – понад 6 тис. поліцейських, які будуть у разі потреби оперативно направлені до тих регіонів, де буде небезпека та необхідність присутності", - сказав заступник голови Нацполіції на брифінгу в середу у Києві.

За його словами, всі розпорядження вже видано, триває постійна комунікація з регіонами.

Теги: #резерв #нацполіція
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