До зони проведення ООС для забезпечення правопорядку буде скеровано додаткові сили поліції

До кінця поточного тижня до зони проведення Операції об'єднаних сил буде скеровано додаткові сили поліції для забезпечення правопорядку, повідомляє Національна поліція України.

"Щодо ситуації на сході нашої держави. Поліцейські також несуть службу в посиленому варіанті, частина поліцейських входить до сил та засобів ООС. Ухвалено рішення керівництвом Нацполіції посилити додатковими силами", - сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич на брифінгу в середу в Києві.

Він повідомив, що додаткові сили буде скеровано до зони проведення ООС до кінця тижня.

"Для забезпечення, зокрема, правопорядку. Основні сили – Нацгвардія, Збройні сили, спецпідрозділи Нацполіції, які входять до сили та засобів ООС, – виконуватимуть завдання, пов'язані з агресією. А щоб забезпечувати тил і громадський порядок, ми ухвалили рішення щодо посилення (поліцейської присутності - ІФ)", - пояснив Фацевич.