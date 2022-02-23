Події

10:27 23.02.2022

До зони проведення ООС для забезпечення правопорядку буде скеровано додаткові сили поліції

1 хв читати
До зони проведення ООС для забезпечення правопорядку буде скеровано додаткові сили поліції

До кінця поточного тижня до зони проведення Операції об'єднаних сил буде скеровано додаткові сили поліції для забезпечення правопорядку, повідомляє Національна поліція України.

"Щодо ситуації на сході нашої держави. Поліцейські також несуть службу в посиленому варіанті, частина поліцейських входить до сил та засобів ООС. Ухвалено рішення керівництвом Нацполіції посилити додатковими силами", - сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич на брифінгу в середу в Києві.

Він повідомив, що додаткові сили буде скеровано до зони проведення ООС до кінця тижня.

"Для забезпечення, зокрема, правопорядку. Основні сили – Нацгвардія, Збройні сили, спецпідрозділи Нацполіції, які входять до сили та засобів ООС, – виконуватимуть завдання, пов'язані з агресією. А щоб забезпечувати тил і громадський порядок, ми ухвалили рішення щодо посилення (поліцейської присутності - ІФ)", - пояснив Фацевич.

Теги: #правопорядок #поліція #оос
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:17 23.02.2022
Поліція бере під охорону об'єкти енергетичної інфраструктури України

Поліція бере під охорону об'єкти енергетичної інфраструктури України

07:12 23.02.2022
Минулої доби російські найманці 96 разів порушили режим припинення вогню

Минулої доби російські найманці 96 разів порушили режим припинення вогню

17:48 22.02.2022
На Донбасі один боєць ЗСУ дістав поранення та ще один бойову травму

На Донбасі один боєць ЗСУ дістав поранення та ще один бойову травму

10:39 22.02.2022
У будівлі адвокатської контори у центрі Києва вночі стався вибух, постраждалих немає - поліція

У будівлі адвокатської контори у центрі Києва вночі стався вибух, постраждалих немає - поліція

09:28 22.02.2022
Російські найманці за дві години шість разів обстріляли українські позиції, втрат немає - штаб ООС

Російські найманці за дві години шість разів обстріляли українські позиції, втрат немає - штаб ООС

07:24 22.02.2022
Минулої доби на Донбасі російські найманці 84 рази порушували режим тиші, двоє загиблих і дванадцять поранених бійців ЗС України

Минулої доби на Донбасі російські найманці 84 рази порушували режим тиші, двоє загиблих і дванадцять поранених бійців ЗС України

19:19 21.02.2022
Двоє військових загинули, троє поранені під час обстрілу російськими найманцями Зайцевого

Двоє військових загинули, троє поранені під час обстрілу російськими найманцями Зайцевого

17:18 21.02.2022
Кількість порушень режиму тиші на Донбасі зросла до 32, двох військовослужбовців поранено

Кількість порушень режиму тиші на Донбасі зросла до 32, двох військовослужбовців поранено

13:15 21.02.2022
До полудня понеділка зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку противника, одного українського військового поранено - штаб ООС

До полудня понеділка зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку противника, одного українського військового поранено - штаб ООС

12:10 21.02.2022
240 тис учасників АТО чекають допомоги, реабілітацію пройдуть лише 5 тисяч ветеранів - Кулініч

240 тис учасників АТО чекають допомоги, реабілітацію пройдуть лише 5 тисяч ветеранів - Кулініч

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МЗС України рекомендує українцям негайно виїхати з РФ

Поліція бере під охорону об'єкти енергетичної інфраструктури України

Призов резервістів розпочнеться 23 лютого – командування Сухопутних військ ЗСУ

МЗС України: Якщо не зупинити російську агресію сьогодні, завтра Москва застосує війська у будь-якому регіоні світу

В Україні за добу виявили 25 062 нових випадки захворювання на COVID-19, одужали 37 432 особи, 297 померли

ОСТАННЄ

Вибух в офісі адвокатського об'єднання може бути пов'язаний із профдіяльністю – керуючий партнер

Нацполіція сформувала резерв співробітників спецпідрозділів

МЗС України рекомендує українцям негайно виїхати з РФ

Призов резервістів розпочнеться 23 лютого – командування Сухопутних військ ЗСУ

Велика Британія наразі не бачить "повномасштабного вторгнення" РФ в Україну, але підготувала на цей випадок санкції - Трасс

Нацгвардія України посилила охорону Каховської ГЕС

Україна просить Німеччину сприяти відновленню динаміки авіасполучення між країнами

МЗС України: Якщо не зупинити російську агресію сьогодні, завтра Москва застосує війська у будь-якому регіоні світу

Баку очікує від Москви виправлення інформації про Туркменчайський договір 1828 року

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 428 млн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА