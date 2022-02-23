Поліція бере під охорону об'єкти енергетичної інфраструктури України

На період роботи енергосистеми України в ізольованому режимі понад 100 об'єктів енергетичної інфраструктури будуть під охороною, заявляють у Національній поліції України.

"Ми наразі звертаємо увагу на об'єкти інфраструктури. Відсьогодні ми перевіряємо об'єкти, зокрема енергетичної інфраструктури. Понад 100 об'єктів енергетичної інфраструктури братимемо охорону. Частину вже взято під охорону", - сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич на брифінгу в середу в Києві.

Він пояснив, що це пов'язано з тим, що із середи-четверга Україну буде експериментально відключено від електропостачання Білорусі та РФ.

"Нацполіція буде готова (реагувати) у разі якихось диверсійних чи інших атак на ці об'єкти, тому що Україна буде ізольована від енергозабезпечення інших держав", - додав він.

За словами Фацевича, охорону цих об'єктів забезпечуватимуть понад 600 поліцейських.

"Поки що це буде тимчасово, на період відключення, далі вже ухвалюватимемо рішення і братимемо під постійну охорону такі об'єкти відповідними підрозділами поліції охорони", - додав заступник голови Нацполіції.

Як повідомлялося, "Укренерго" офіційно повідомило про роботу Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі 24-26 лютого 2022 року.