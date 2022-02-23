Події

08:07 23.02.2022

Якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками

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Якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками.

"Якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками, про які не лише США, але практично всі наші союзники та партнери ясно заявили. Ви чули це від G7, ЄС, НАТО. Це включає те, з чого ми розпочали сьогодні, це дуже серйозні економічні та фінансові санкції, які означатимуть серйозну ціну для Росії", - сказав Блінкен на брифінгу за результатами переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні у вівторок.

Блінкен додав, що у разі подальшої агресії РФ відбудеться підкріплення НАТО, а також буде надано додаткову допомогу Україні у всіх сферах, зокрема допомогу з безпеки, а також дипломатичну, політичну, економічну та гуманітарну.

 

 

Теги: #росія #блінкен #наслідки
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