Події

07:40 23.02.2022

Шмигаль про введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях: "Ми опрацьовуємо різні плани на різні ситуації"

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Шмигаль про введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях: "Ми опрацьовуємо різні плани на різні ситуації"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що обговорюється введення в Донецькій і Луганській областях воєнного стану.

"Наразі на РНБО таких рішень не ухвалювали. Але, звісно, ми опрацьовуємо різні плани на випадок різного розвитку ситуації. Ми готові до будь-яких планів і сценаріїв", – сказав Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у вівторок ввечері відповідаючи на запитання "про можливе введення в Донецькій і Луганській областях воєнного стану".

Прем'єр додав, що сьогодні були розмови про можливе введення воєнного стану в разі необхідності.

"Рішення за президентом України, яке має затвердити парламент. На сьогодні це обговорення, які ведуться в межах планування наших дій, це не рішення", – додав Шмигаль.

Теги: #воєнний_стан #шмигаль
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